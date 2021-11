Český miliardár spečatil zisk podielu vo West Hame. Aká bude spolupráca so Spartou?

BRATISLAVA. Český miliardár Daniel Křetínský uzavrel nákup 27-percentného podielu v anglickom futbalovom klube West Hame United, spolu s kolega Pavlom Horským sa stanú členmi predstavenstva WH Holdings Ltd.

Křetínský vlastní aj Spartu

Prostredníctvom tlačovej správy to potvrdila spoločnosť 1890s holdings a.s., ktorej menšinovým spoluvlastníkom je aj Patrik Tkáč prostredníctvom holdingovej spoločnosti J&T Capital Partners.

Do anglického klubu oficiálne vstúpila práve spoločnosť 1890s holdings a.s.



"Kladivári" z Londýna sú účastníkom Premier League a v tíme pôsobia českí hráči Vladimír Coufal, Tomáš Souček a Alex Král. V tabuľke Premier League patrí West Hamu tretia priečka so ziskom 23 bodov z 11 zápasov.