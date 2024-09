Česi sa po hanbe v Gruzínsku zatvorili v šatni, proti Ukrajine musí prísť náprava

On a jeho spoluhráči by nevydarených vyše 90 minút v Tbilisi najradšej vymazali z pamäti, ale ešte dôležitejšie je poučiť sa, aby sa takáto prehra viac neopakovala.

Práve dvojica z anglického West Hamu Souček - Coufal zvolala po zápase bojovú poradu, na ktorej si so spoluhráčmi vyrozprávali všetko zlé, čo sa na trávniku udialo a čo predchádzalo štyrom gólom v českej bránke.

"Vysvetlili sme si to dosť jasne a dúfam, že to aj všetci pochopili. Na ďalší deň prišla analýza aj od trénerov a všetci sme sa zhodli, že to bola katastrofa.

Dvadsať minút to ako-tak išlo a potom si každý z nás začal robiť, čo chce. Veľa toho pred ďalšími zápasom nenatrénujeme, ale musíme sa pripraviť najmä mentálne. My starší by sme mali mladším vysvetliť, ako na to," pokračoval Coufal.