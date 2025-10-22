Kto povedie reprezentáciu proti trpaslíkom? Česi dočasne vyriešili otázku trénera

PRAHA. Českú futbalovú reprezentáciu povedie dočasne tréner Jaroslav Köstl. V stredu to oznámila Futbalová asociácia Českej republiky (FAČR).
Tridsaťpäťročný Köstl bol predtým asistentom odvolaného Ivana Haška.
Köstl pôsobil aj ako asistent Jindřicha Trpišovského vo Viktorii Žižkov, Liberci a pražskej Slavii. Členom realizačného tímu reprezentácie je od januára 2024.
„Novembrový reprezentačný zraz sa rýchlo blíži a bolo pre nás dôležité zachovať kontinuitu,“ uviedol predseda FAČR David Trunda.
Hašek skončil v pozícii hlavného trénera po prehre 1:2 na Faerských ostrovoch v kvalifikácii MS 2026. Pod vedením Köstla sa Česi v novembri stretnú so San Marínom a v kvalifikačnom dueli s Gibraltárom.