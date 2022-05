Bílek chcel šiesty titul Plzne osláviť pivom, kvality majstra uznal aj tréner Slavie Trpišovský

Pár minút si počkala na výsledok duelu obhajcu Slavie v Ostrave (1:1) a potom už mohli vypuknúť oslavy pomerne nečakaného titulu.

"Neuveriteľné. Možno tak nevyzerám, ale mám obrovskú radosť," zneli prvé slová 57-ročného bývalého československého reprezentanta, ktorý v kariére ako tréner priviedol v Česku k titulu, resp. double aj "svoju" Spartu. Ešte ako hráč sa v "rudom" drese tešil z titulu 7-krát.

"Je to obrovské prekvapenie. Minulý rok sme v poslednom zápase zachraňovali aspoň piate miesto. Keď sme vstupovali do aktuálneho ročníka, nik z nás si nemyslel, že by sme o titul vôbec mohli bojovať. A my sme ho nakoniec získali. Musím dať pred chlapcami klobúk dolu, odviedli fantastickú prácu, boli poctiví a zodpovední," vyjadril sa Bílek.