FIFA zavádza dynamické ceny lístkov na MS vo futbale 2026. Koľko budú stáť?

ZÜRICH. Ceny vstupeniek na budúcoročné MS vo futbale nebudú konštantné. Prvýkrát v histórii podujatia sa bude využívať tzv. dynamická tvorba cien, čo bude v praxi znamenať ich postupné navyšovanie.
Ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku sa budú spočiatku pohybovať od 60 amerických dolárov na zápasy skupinovej fázy po 6730 dolárov na finále.
"Myslím si, že posolstvo znie jasne – kúpte si vstupenky včas, pretože sa môže stať čokoľvek. Najmä ak viete, kde budete, pretože ak žijete v danom meste alebo ste fanúšikom troch hostiteľských krajín, potom už viete, kedy a kde budú hrať,“ uviedol Heimo Schirgi, prevádzkový riaditeľ šampionátu.
Záujemcovia si musia na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vytvoriť špeciálny účet. Prvá fáza predaja sa začne už budúcu stredu, keď sa otvorí objednávacie okno.
Vyžrebovaní si budú môcť zakúpiť vstupenky na prelome septembra a októbra, pričom limit pre jednu osobu na zápas sú štyri lístky, na celý turnaj 40.
K dispozícii budú aj balíkové vstupenky viazané na konkrétne mesto či tím. Strešný orgán svetového futbalu tiež oznámil, že spustí oficiálnu platformu na predaj vstupeniek z druhej ruky.
Budúcoročné MS sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla. Duely sa odohrajú v jedenástich amerických, troch mexických a dvoch kanadských mestách. Šampionát sa bude konať v novom rozšírenom formáte so 48 účastníkmi a 104 zápasmi, pripomenula agentúra AP.