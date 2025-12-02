Nikto nemá isté miesto na MS. Ancelotti poslal Viníciusovi jasný odkaz

Tréner Brazílie Carlo Ancelotti povedal, že Vinícius Júnior musí byť úplne fit, aby sa dostal do budúcoročnej nominácie na majstrovstvá sveta.
Pričom zopakoval svoju politiku vyberať len hráčov, ktorí sú na sto percent pripravení hrať.
V októbri Ancelotti poslal podobné varovanie Neymarovi, keď povedal, že útočník Santosu musí byť v plnej kondícii, aby si vyslúžil návrat do reprezentácie.
V rozhovore pre brazílsky športový program Esporte Record Talian uviedol, že očakáva rovnaký štandard od každého hráča v tíme.
„Máme veľa kvalitných hráčov a potrebujem vybrať tých, ktorí sú na 100 %,″ povedal Ancelotti.
„Nejde len o Neymara, môže ísť aj o Viníciusa.
Ak je Vinícius na 90 %, zavolám iného hráča, ktorý je na 100 %, pretože toto je tím s veľmi vysokou úrovňou konkurencie, najmä v útoku, kde máme množstvo vynikajúcich hráčov.“
Vinícius Júnior strelil jediný gól pri brazílskom víťazstve 1:0 nad Paraguajom v júni tohto roka, ktorým si zabezpečili účasť na majstrovstvách sveta 2026, ktoré sa budú konať od 11. júna do 19. júla v Severnej Amerike.
Brazílčania sa stretnú s Francúzskom v prípravnom zápase v Bostone počas reprezentačného okna medzi 23. a 31. marcom.