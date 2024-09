Ancelotti oslávil svoj 300. zápas na lavičke Realu, jeho tím neprehral už 39 duelov

Hráči "bieleho baletu" mali zápas pod kontrolou hneď od úvodu. Už v 1. minúte hry poslal domácich do vedenia Lucas Vazquez.

Hostia duel zdramatizovali v záverečných minútach dvoma zlepenými gólmi Carlosa Benavideza a Kikeho, no na zisk bodov to napokon nestačilo.

"To je futbal. Keď si myslíte, že je po zápase, stačí malé zaváhanie a dostanete prvý gól. Potom sebavedomie súpera stúpne.

Určite to nechceme, ale niekedy sa to môže stať. Mužstvo dnes hralo veľmi dobre celých 60 minút, dodalo nám to sebavedomie," zhodnotil priebeh zápasu taliansky kouč.