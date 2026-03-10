Skvelé správy pre fanúšikov Barcelony. Projekt by mali dokončiť v lete 2027

Štadión Camp Nou.
Štadión Camp Nou. (Autor: REUTERS)
TASR|10. mar 2026 o 18:16
Španielsky klub získal povolenie na otvorenie svojej severnej tribúny a rozšírenie kapacity.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona získal povolenie na otvorenie svojej severnej tribúny a rozšírenie kapacity na čiastočne zrekonštruovanom domovskom štadióne Camp Nou na takmer 63.000 miest.

Po meškaniach s opätovným otvorením štadióna, ktorý bol počas stavebných prác zatvorený viac ako dva roky, bol klub schopný po svojom návrate v novembri hostiť fanúšikov na troch zo štyroch tribún s kapacitou 45.000 miest.

„Aktiváciou (VIP) priestorov a Gol Norte (severnej tribúny) sa kapacita Spotify Camp Nou rozširuje na 62.652 divákov,“ uviedla Barca vo vyhlásení.

Katalánsky klub pôvodne plánoval otvoriť štadión v novembri 2024, ale omeškané práce viedli k tomu, že návrat domov musel odložiť až o rok.

Na Camp Nou budú ďalej pokračovať práce na výstavbe tretieho poschodia štadióna, aby sa jeho kapacita zvýšila na 105.000 miest a následne na pridaní strechy.

Projekt v hodnote 1,5 miliardy eur by mali dokončiť v lete 2027, informovala agentúra AFP.

    dnes 18:16
