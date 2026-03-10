Rodrygo absolvoval úspešnú operáciu, s rehabilitáciou začne v najbližších dňoch

Rodrygo (vľavo)
Rodrygo (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|10. mar 2026 o 13:53
V tejto sezóne už nenastúpi.

Brazílsky futbalista Rodrygo z Realu Madrid má za sebou úspešnú operáciu pravého kolena.

Začiatkom marca si v dueli La Ligy proti Getafe roztrhol predný skrížený väz, musel predčasne ukončiť sezónu a nebude môcť štartovať na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

„Náš hráč Rodrygo úspešne podstúpil operáciu roztrhnutého predného skríženého väzu a vonkajšieho menisku na pravej nohe. S rehabilitáciou začne v najbližších dňoch,“ informovali v utorok predstavitelia madridského klubu.

Dvadsaťpäťročný krídelník odohral doteraz za brazílsku reprezentáciu 37 zápasov a zaznamenal v nich deväť gólov. Do Realu prestúpil ešte ako tínedžer zo Santosu.

