Rodrygo absolvoval úspešnú operáciu, s rehabilitáciou začne v najbližších dňoch

Brazílsky futbalista Rodrygo z Realu Madrid má za sebou úspešnú operáciu pravého kolena.
Začiatkom marca si v dueli La Ligy proti Getafe roztrhol predný skrížený väz, musel predčasne ukončiť sezónu a nebude môcť štartovať na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
„Náš hráč Rodrygo úspešne podstúpil operáciu roztrhnutého predného skríženého väzu a vonkajšieho menisku na pravej nohe. S rehabilitáciou začne v najbližších dňoch,“ informovali v utorok predstavitelia madridského klubu.
Dvadsaťpäťročný krídelník odohral doteraz za brazílsku reprezentáciu 37 zápasov a zaznamenal v nich deväť gólov. Do Realu prestúpil ešte ako tínedžer zo Santosu.