Espanyol sa tento rok výhry ešte nedočkal. S posledným tímom len remizoval

La Liga - 27. kolo
Espanyol Barcelona - Real Oviedo 1:1 (1:1)
Góly: 36. K. García - 8. Reina
Futbalisti Espanyolu Barcelona neporazili v španielskej lige ani posledné Oviedo, doma s ním remizovali 1:1.
Naposledy vyhrali pred Vianocami, potom začala ich desaťzápasová séria remíz a porážok, počas ktorej barcelonské mužstvo získalo len štyri body a vypadlo z pohárových priečok.
Proti poslednému celku tabuľky museli domáci po Reinovej bránke z ôsmej minúty doťahovať, na 1:1 vyrovnal v závere prvej polovice podobnou strelou zblízka Kike García.
Gól náhradníka Milly potom padol z ofsajdu, takže na prvú tohtoročnú výhru Espaňol znova nedosiahol a na šiestu Celtu Vigo stráca tri body.