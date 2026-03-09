Espanyol sa tento rok výhry ešte nedočkal. S posledným tímom len remizoval

Hráči Espanyolu Barcelona.
Hráči Espanyolu Barcelona.
Naposledy vyhrali pred Vianocami.

La Liga - 27. kolo

Espanyol Barcelona - Real Oviedo 1:1 (1:1)

Góly: 36. K. García - 8. Reina

Futbalisti Espanyolu Barcelona neporazili v španielskej lige ani posledné Oviedo, doma s ním remizovali 1:1.

Naposledy vyhrali pred Vianocami, potom začala ich desaťzápasová séria remíz a porážok, počas ktorej barcelonské mužstvo získalo len štyri body a vypadlo z pohárových priečok.

Proti poslednému celku tabuľky museli domáci po Reinovej bránke z ôsmej minúty doťahovať, na 1:1 vyrovnal v závere prvej polovice podobnou strelou zblízka Kike García.

Gól náhradníka Milly potom padol z ofsajdu, takže na prvú tohtoročnú výhru Espaňol znova nedosiahol a na šiestu Celtu Vigo stráca tri body.

Tabuľka La Ligy

La Liga

