Sklamanie Viniciusa i El Clásico sú len vzdialené spomienky. Ancelotti smúti pre katastrofu

Sobotnajší zápas Realu Madrid proti Valencii bol jedným z viacerých zápasov LaLigy, ktoré boli odložené po tom, ako Španielska futbalová federácia (RFEF) rozhodla preložiť všetky víkendové stretnutia naplánované vo Valencii, spolu so siedmimi pohárovými duelmi z minulého týždňa.

Ancelotti poznamenal, že prehra 0:4 s rivalom Barcelonou a sklamanie Viníciusa Juniora z nezískania ocenenia Ballon d'Or sú v porovnaní so smútkom spôsobeným touto tragédiou už len vzdialené spomienky. Dodal, že sa snaží udržať hráčov správne nastavených na utorkový zápas.

„Malo to byť pre mňa špeciálne stretnutie, hrať proti Milánu, ale teraz nemá zmysel hovoriť o futbale,“ povedal Ancelotti.

„Bol to ťažký týždeň, ale nie kvôli Ballon d'Oru alebo El Clásicu. To sa stalo a tým to končí, gratulujem víťazom. Náš smútok sa týka toho, čo sa deje tu v Španielsku.“