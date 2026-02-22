Osasuna zaskočila Real a pomohla Barcelone. Neuveriteľné, neviem, aké slová použiť, vraví tréner

Futbalisti Osasuny víťazstvom nad Realom Madrid 2:1 potešili hráčov FC Barcelona, ktorí mali pred nedeľňajším duelom s Levante šancu dostať sa na prvé miesto La ligy.
Doterajší líder Real nepotvrdil v Pamplone pozíciu favorita, keď domáci korunovali zodpovedný výkon gólom v 90. minúte. „Bolo to niečo fantastické,“ konštatoval tréner Osasuny Alessio Lisci.
Už prvý polčas naznačil, že by sa v Pamplone mohlo zrodiť prekvapenie. V 38. minúte poslal domácich do vedenia chorvátsky útočník Ante Budimir, ktorý skóroval z penalty.
Vinicius Junior vyrovnal v 73. minúte, keď vyťažil z aktivity Federica Valverdeho, ktorý obišiel kvarteto domácich hráčov.
O prvom víťazstve Osasuny nad Realom Madrid po 15 rokoch rozhodol 25-ročný útočník Raul Garcia.
Tréner nevedel, aké slová použiť
„Neuveriteľné. Myslím si, že to bolo také neuveriteľné, že ani neviem, aké slová mám použiť. Tí z nás, ktorí sme tu dnes boli, sme to cítili,“ zdôraznil Lisci v súvislosti s atmosférou a eufóriou z prestížneho víťazstva. Jeho zverenci mali za sebou remízu v Elche 0:0, po ktorej neboli spokojní.
„Tím zareagoval veľmi dobre, ale stále sa vyvíjame. Dobré je, že máme náročný program a snažíme sa ho robiť. Je veľmi pozitívne, že tím sa zlepšuje a uvedomuje si, že musí na sebe pracovať,“ zdôraznil kormidelník Osasuny, ktorá má v lige šesťzápasovú sériu bez prehry. Počas nej vyhrala štyri zápasy, dva remizovala.
Proti Realu sa prezentovala výkonom, ktorý zniesol prísnejšie kritériá. Zaujala aj štatistikou xG, ktorá hovorí o očakávaných góloch - 2,29, Real mal 1,7.
„V prvom polčase sme začali tým, že sme sa tri minúty nedotkli lopty, ale potom sme sa zlepšili, spamätali sme sa a ukázali sme to, na čom sme pracovali. Snažili sme sa byť agresívni, keď sme mohli. Je zrejmé, že proti Realu Madrid budete čeliť niekoľkým šanciam. Po inkasovanom góle sme sa snažili získať späť tesný náskok,“ poznamenal Lisci.
VIDEO: Víťazný gól Osasuny proti Realu Madrid
Arbeloa sa sústredí na výkony svojho tímu
Real ostal na čele tabuľky, no k tomu, aby na ňom figuroval aj v nedeľu večer, potrebuje ďalšie prekvapenie La ligy - víťazstvo alebo remízu Levante na ihrisku Barcelony, ktorá sa pokúsi napraviť si chuť po prehre v Girone (1:2).
Tréner Realu Alvaro Arbeloa sa sústredí najmä na výkony svojho tímu. „Zostáva ešte veľa zápasov a máme priestor na zlepšenie. Tím ukáže svoju silu, keď nastanú ťažkosti. Čo nemôže nastať, sú pochybnosti,“ povedal Arbeloa.
K výkonu svojho tímu mal viacero výhrad: „Musíme hrať oveľa lepšie, s väčšou intenzitou. Vieme, že nie je ľahké to robiť v stredu aj v nedeľu, ale to sa od nás vyžaduje, toto je Real Madrid. Bol som si veľmi dobre vedomý toho, aké ťažké bude prísť na tento štadión.“
Real mal súboj o titul vo svojich rukách, no je pravdepodobné, že po zápase FC Barcelona - Levante sa karta obráti.
„Uvedomujeme si, že je pred nami veľa ligových zápasov a že bude ťažké ich všetky vyhrať. Stále mám veľkú vieru v svojich hráčov a prácu, ktorú odvádzajú. Budeme sa snažiť zo všetkých hráčov vyťažiť maximum, pretože budeme potrebovať každého,“ dodal Arbeloa.