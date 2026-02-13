Odklad šampionátu neprichádza do úvahy. Šéf výboru tvrdí, že krajina je nestabilná

Momentka z finále medzi Marokom a Senegalom.
Momentka z finále medzi Marokom a Senegalom. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. feb 2026 o 17:48
Kontinentálny šampionát v Keni, Tanzánii a Ugande sa podľa prezidenta CAF Patricea Motsepeho uskutoční podľa pôvodných plánov.

Africká futbalová konfederácia (CAF) v piatkovom stanovisku odmietla správy o ročnom odklade Afrického pohára národov 2027.

Motsepe nesúhlasí s názormi, ktoré hovoria o tom, že krajiny východnej Afriky nie sú pripravené na organizáciu turnaja. „CAF sa bude snažiť komunikovať so všetkými usporiadateľmi, aby zaručil čo najvyšší štandard,“ vyhlásil šéf federácie podľa agentúry AFP.

Vedenie CAF vybralo pre zápasy mesiace jún a júl, pričom v auguste sa v Keni konajú voľby.

Šéf tamojšieho výboru pre organizáciu APN vyhlásil, že situácia v krajine je v období volieb nestabilná a bezpečnosť návštevníkov či hráčov by nemusela byť garantovaná.

Reprezentácie

dnes 17:48
