Tragédia v Rumunsku. Vo veku 44 rokov zomrel niekdajší futbalový reprezentant

Gabriel Muresan
Gabriel Muresan (Autor: TASR/AP)
TASR|9. júl 2026 o 13:41
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Utopil sa v jazere

Bývalý rumunský futbalista Gabriel Muresan zomrel vo veku 44 rokov. Deväťnásobný reprezentant sa utopil v jazere neďaleko mesta Apold, ktorého bol starostom. Informovala o tom agentúra AP.

„Chceme vyjadriť čo najhlbšiu sústrasť Muresanovej rodine, priateľom a všetkým, ktorí ho poznali," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia Rumunskej futbalovej federácie.

Muresan zažil najúspešnejšie obdobie svojej kariéry v drese tímu CFR Kluž, s ktorým získal v rokoch 2008, 2010 a 2012 rumunské ligové tituly.

Reprezentácie

Gabriel Muresan
Gabriel Muresan
Tragédia v Rumunsku. Vo veku 44 rokov zomrel niekdajší futbalový reprezentant
dnes 13:41
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