Tragédia v Rumunsku. Vo veku 44 rokov zomrel niekdajší futbalový reprezentant

Bývalý rumunský futbalista Gabriel Muresan zomrel vo veku 44 rokov. Deväťnásobný reprezentant sa utopil v jazere neďaleko mesta Apold, ktorého bol starostom. Informovala o tom agentúra AP.
„Chceme vyjadriť čo najhlbšiu sústrasť Muresanovej rodine, priateľom a všetkým, ktorí ho poznali," uviedli vo svojom vyhlásení predstavitelia Rumunskej futbalovej federácie.
Muresan zažil najúspešnejšie obdobie svojej kariéry v drese tímu CFR Kluž, s ktorým získal v rokoch 2008, 2010 a 2012 rumunské ligové tituly.