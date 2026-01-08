Kontroverzný rozhodca sa vyhol väzeniu. Za nemravné video dostal podmienku

Bývalý futbalový rozhodca David Coote dostal trest na deväť mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky za vytvorenie nemravného videa dieťaťa.
Štyridsaťtriročný Angličan sa v októbri minulého roka priznal k tomuto činu a súd mu udelil aj 150 hodín verejnoprospešných prác.
Súd informoval o tom, že viac ako dvojminútové video našla polícia pri inom vyšetrovaní a vzniklo v roku 2020. Vyšetrovanie sa malo týkať vulgárnych urážok bývalého trénera FC Liverpool Jürgena Kloppa.
Coote stál pred súdom v súvislosti s obvinením kategórie A – najzávažnejšieho typu. Napokon však vyviazol iba s podmienkou.
„Zažili ste priamy pád z výslnia,“ povedala Cooteovi sudkyňa Nirmal Shantová.
„Boli ste osamelý muž, nedávno sa vám rozpadol vzťah, mali ste psychické problémy a užívali ste kokaín. To bolo, samozrejme, vaše rozhodnutie, ale malo to vplyv na myslenie,“ dodala. Coote bezprostredne po vynesení rozsudku opustil budovu cez súkromný východ bez komentára.
Coote sa dostal na titulky novín v roku 2024, keď sa objavilo video, v ktorom použil vulgarizmus a hanlivý výraz o vtedajšom koučovi Liverpoolu Kloppovi. Kritici tvrdili, že jeho komentáre ho diskvalifikujú z pôsobenia v Premier League.
Následne mu Anglická futbalová asociácia (FA) pozastavila činnosť na osem týždňov. Potom sa dostalo na verejnosť video z ME 2024, na ktorom Coote údajne užíva kokaín. Európska futbalová únia (UEFA) mu vzápätí udelila zákaz činnosti až do júna 2026.
V januári minulého roka sa Coote v rozhovore pre denník The Sun verejne priznal, že je gay, a povedal, že celoživotný boj s utajovaním svojej sexuálnej orientácie prispel k jeho urážlivému výbuchu o Kloppovi.