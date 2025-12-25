Tragédia v Afrike. Hráč zomrel po tom, čo údajne počas zápasu prehltol mincu

Burundský futbalista Igiranez Aime Gueric náhle skolaboval na ihrisku počas zápasu druhej divízie a zomrel cestou do nemocnice.
Potvrdila to Burundská futbalová federácia a jeho klub bez toho, aby uviedli bližšie okolnosti. Správu priniesla agentúra DPA.
Miestne médiá špekulujú aj o tom, že príčinou smrti by mohla byť viera v čarodejníctvo. Očití svedkovia uviedli, že Gueric prehltol mincu počas zápasu medzi svojím klubom Les Guepiers du Lac a LLB Amasipiri Never Give Up. Informoval o tom okrem iného Sport News Africa.
Minca by mohla byť takzvaný talizman grigri, o ktorom sa traduje, že chráni nositeľa pred zlom a prináša mu šťastie.
Podľa správ z médií sa grigri používa v čarodejníckych rituáloch praktizovaných predovšetkým v západnej Afrike. Zdroj tiež uvádza, že v burundskom futbale je stále rozšírené konzultovať výsledky futbalových zápasov s miestnymi kúzelníkmi a liečiteľmi.