Kováčik predstavil nového technického riaditeľa zväzu, nahradí Tarkoviča

Oto Brunegraf.
TASR|10. apr 2026 o 15:13
Má skúsenosti z klubového i reprezentačného futbalu.

Novým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Oto Brunegraf.

Pozícia sa uvoľnila odchodom Štefana Tarkoviča, ktorý sa stal trénerom FK Aktobe z Kazachstanu.

Obsadenie funkcie technického riaditeľa ešte musí potvrdiť výkonný výbor SFZ.

„Oto Brunegraf má skúsenosti z klubového i reprezentačného futbalu, rovnako zo vzdelávania trénerov a pozná fungovanie SFZ na technickom úseku. To sú dobré predpoklady na to, aby sa tejto dôležitej funkcie ujal okamžite a naplno sa pustil do práce vo všetkých oblastiach, ktoré pod ňu spadajú,” povedal prezident SFZ Ján Kováčik pre oficiálny web zväzu.

V piatok sa Brunegraf dohodol na prevzatí funkcie, v pondelok sa už aktívne zapojí do práce aj ako člen odbornej komisie pri riešení trénerskej otázky v reprezentačnom áčku.

„V tom, čo je nastavené dobre, hodlám pokračovať. Vzhľadom na vzniknutú situáciu v niekoľkých záležitostiach budeme musieť ako technický úsek reagovať pohotovo a racionálne pri nachádzaní východísk,“ poznamenal Brunegraf.

