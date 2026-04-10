Kováčik predstavil nového technického riaditeľa zväzu, nahradí Tarkoviča

Novým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Oto Brunegraf.
Pozícia sa uvoľnila odchodom Štefana Tarkoviča, ktorý sa stal trénerom FK Aktobe z Kazachstanu.
Obsadenie funkcie technického riaditeľa ešte musí potvrdiť výkonný výbor SFZ.
„Oto Brunegraf má skúsenosti z klubového i reprezentačného futbalu, rovnako zo vzdelávania trénerov a pozná fungovanie SFZ na technickom úseku. To sú dobré predpoklady na to, aby sa tejto dôležitej funkcie ujal okamžite a naplno sa pustil do práce vo všetkých oblastiach, ktoré pod ňu spadajú,” povedal prezident SFZ Ján Kováčik pre oficiálny web zväzu.
V piatok sa Brunegraf dohodol na prevzatí funkcie, v pondelok sa už aktívne zapojí do práce aj ako člen odbornej komisie pri riešení trénerskej otázky v reprezentačnom áčku.
„V tom, čo je nastavené dobre, hodlám pokračovať. Vzhľadom na vzniknutú situáciu v niekoľkých záležitostiach budeme musieť ako technický úsek reagovať pohotovo a racionálne pri nachádzaní východísk,“ poznamenal Brunegraf.