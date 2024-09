Ešte nie je pripravený. Brazília sa naďalej musí zaobísť bez Neymara

Tréner reprezentácie Dorival Junior ho nezaradil do nominácie na októbrové zápasy juhoamerickej kvalifikácie na MS 2026 proti Čile a Peru.

RIO DE JANEIRO. Brazílsky futbalista Neymar sa ani po jedenástich mesiacoch nevráti do kádra národného tímu.

Do tréningového procesu Al-Hilal sa vrátil už v lete, no tréner saudskoarabského tímu Jorge Jesus tento týždeň povedal, že Neymar ešte nie je pripravený na návrat do súťažného kolotoča. Rovnaký názor má aj Dorival.