Nováčik Premier League posilňuje káder, získal brankára Manchestru United

LONDÝN. Futbalový brankár Dean Henderson bude v nasledujúcej sezóne hosťovať v Nottinghame Forest.

Nováčik Premier League ho získal z Manchestru United. Nottingham, ktorý postúpil do Premier League v minulej sezóne prvýkrát od roku 1999, o tom informoval na svojom webe.

"Som rád, že sa môžem pripojiť k takému fantastickému klubu so skvelými fanúšikmi a skvelou históriou. Chcel by som poďakovať vedeniu Nottinghamu za to, že mi dalo príležitosť hrať za klub v jeho prvej sezóne v Premier League. Veľká vďaka fanúšikom za privítanie. Nemôžem sa dočkať začiatku sezóny," povedal Henderson.