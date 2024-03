Minipavouk o postup na finálový turnaj má kromě těchto dvou celků i Izrael s Islandem. Vítězové těchto dvou zápasů se střetnou buď v Sarajevu, nebo Wroclawi o jedno místo na EURO 2024 a bude přidán do skupiny E k Belgii, Slovensku a Rumunsku.Tento národní tým v poslední době zrovna nehýří dobrou formou, poslední výhru zaznamenal v říjnu loňského roku v Lichtenštejnsku, od té doby přišly jen prohry s Portugalskem, Lucemburskem a Slovenskem. Zejména porážka 1:4 od Lucemburska byla pro mužstvo opravdu nepříjemná, nicméně teď mají prostor pro nápravu zpackané kvalifikační skupiny.Ukrajinci jsou i přes všechny potíže, které fotbal i celá země prožívají, v celkem slušné pohodě. Dokázali bodovat ve třech posledních zápasech, a když to nevyšlo přímým postupem ze skupiny C, kdy byli jen jeden gól v duelu s Itálií od finálového turnaje, zkusí to přes dvojzápasovou baráž.