Veľká rana pred finálovou odvetou. Španielky prišli o držiteľku Zlatej lopty, zlomila si nohu

Aitana Bonmatiová.
Aitana Bonmatiová. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. dec 2025 o 18:13
Španielky obhajujú prvenstvo z predchádzajúcej edície ženskej Ligy národov.

Futbalistky Španielska sa v utorkovej odvete finále Ligy národov proti Nemecku budú musieť zaobísť bez opory tímu Aitany Bonmatiovej z FC Barcelona.

Trojnásobná držiteľka Zlatej lopty si na nedeľnom tréningu zlomila nohu. Prvý duel sa v piatok v Nemecku skončil nerozhodne 0:0.

„Je to pre nás obrovská strata,“ povedala k zraneniu Bonmatiovej trénerka španielskeho tímu Sonia Bermudezová deň pred odvetou v Madride.

„Dúfame, že sa čo najskôr uzdraví. Chceme sa v utorok pobiť o víťazstvo a venovať ho zraneným hráčkam. Aitana chcela byť s nami pri tom, ale musíme uprednostniť jej zdravie.“

Španielky obhajujú prvenstvo z predchádzajúcej edície ženskej Ligy národov, pripomenula agentúra AP.




dnes 18:13
