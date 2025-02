Blatter je presvedčený o svojej nevine. Som pripravený bojovať, hovorí

Prokuratúra však spochybnila vysvetlenie Blattera, že išlo o nesplatené poplatky za Platiniho poradenskú prácu a vyžiadala si ďalšie prešetrenie.

To sa začne v pondelok 3. marca, finálny verdikt by mal prísť zhruba o tri týždne neskôr. Osemdesiatosemročný Švajčiar, tvrdí že platba bola v súlade so zákonom.