Bizarná situácia v kvalifikácii na EURO, zo skupiny Slovenska môže postúpiť až 5 tímov

Istotu účasti v play-off štyroch vetiev majú víťazi skupín v Lige národov. Ak sa už na záverečný turnaj do Nemecka kvalifikovali, nahradí ich ďalší najlepšie umiestnený tím vo svojej divízii.

Na EURO by mohlo postúpiť až päť tímov zo šesťčlennej kvalifikačnej J-skupiny, z ktorej sa už kvalifikovali suverénni Portugalci a v tabuľke druhí Slováci.

BRATISLAVA. V priebežnej postupovej matematike miesteniek z Ligy národov UEFA, z ktorej vzídu po play-off poslední traja účastníci futbalových ME 2024, sa rysuje aj raritná, no menej pravdepodobná možnosť.

Spomedzi tímov A-vetvy na základe priebežnej matematiky postúpia do play-off Poliaci, v "béčku" Izrael, Bosna a Hercegovina a Fínsko. Gruzínsko, Grécko, Luxembursko budú zástupcami C-vetvy.

Do B-vetvy by mohol postúpiť aj Island za predpokladu, že Ukrajina zoberie vo vzájomnom súboji priamu miestenku Taliansku. Islanďania by dokonca mohli hrať aj v A-vetve play-off.

Ak postúpia z divízií A až C menej ako štyri tímy z jednej divízie, prvé voľné miesto by pripadlo najlepšie umiestnenému víťazovi "déčka" – Estónsku.

Táto možnosť je reálna za predpokladu, že aspoň jeden z dvojice Taliansko a Česko postúpi priamo. Taliani nesmú prehrať na Ukrajine a Česi potrebujú uhrať bod s Moldavskom.

Zaujímavosťou je, že ak by Slováci skončili tretí za Luxemburskom, tak by nemali šancu na postup cez LN, pričom Island i Bosna ju majú.