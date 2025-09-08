Posledné dni bol spájaný mimo futbalu. Francúz sa napokon upísal v Turecku

Ben Yedder. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. sep 2025 o 21:24
ISTANBUL. Bývalý francúzsky futbalový reprezentant Wissam Ben Yedder sa sťahuje do Turecka.

Tridsaťpäťročný útočník sa dohodol na spolupráci s druholigovým Sakaryasporom.

Ben Yedder strávil najlepšie roky v AS Monaco, v drese ktorého si pripísal 118 gólov v 201 zápasoch a stal sa druhým najlepším strelcom v jeho histórii.

V lete 2024 mu s francúzskym klubom vypršala zmluva a odvtedy prakticky nehral. V prvej polovici tohto roka pôsobil v iránskom Sepahane, za ktorý nastúpil len v šiestich zápasoch.

Za národný tím odohral 19 duelov, posledný v júni 2022. „Náš klub dospel k dohode s Wissamom Ben Yedderom. V našom zeleno-čiernom drese mu prajeme veľa úspechov,“ citovala z vyhlásenia Sakaryasporu agentúra AFP. Trvanie kontraktu nebolo známe.

Kariéru Ben Yeddera zatienili problémy so zákonom. Len pred niekoľkými dňami ho súd uznal vinným v prípade zneužívania manželky, s ktorou sa momentálne rozvádza.

Podľa verdiktu má zaplatiť pokutu 90.000 eur a ďalších 60.000 za právne poplatky a odškodné.

V apríli tohto roka dostal podmienečný trest na dva roky za sexuálne napadnutie a momentálne prebieha ďalší súdny proces v súvislosti s obvinením zo znásilnenia.

V roku 2023 ho španielsky súd uznal vinným z daňových podvodov počas pobytu v krajine a udelil mu šesťmesačný podmienečný trest.

