Real prišiel o jedného z kľúčových hráčov. Zranenie ho vyradí z hry na dlhší čas

Anglický futbalista Jude Bellingham si v nedeľňajšom zápase zranil zadný stehenný sval a Realu Madrid by mal chýbať približne mesiac.
Mal by tak vynechať nadchádzajúce zápasy play off Ligy majstrov proti Benfice Lisabon.
Vedenie klubu vo vyhlásení neuviedlo dĺžku jeho absencie, no španielske médiá informovali, že 22-ročný anglický reprezentant by mal vynechať približne mesiac.
Bellingham sa zranil v zápase La Lige s Rayom Vallecano, ktorý Real vyhral 2:1. O triumfe favorita rozhodol v desiatej minúte nadstaveného času z pokutového kopu Kylian Mbappe.
„Biely balet“ tak zostal v tabuľke o bod za lídrom FC Barcelona.