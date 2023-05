Bayern už nemá boj o titul v rukách, Müller: Stále je tu šanca

Ak sa im to podarí, tak im zagratulujem, ale dovtedy budeme držať spolu a urobíme všetko pre to, aby sme budúci týždeň získali tri body," citovala 33-ročného útočníka agentúra AFP.

Športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič si stojí za rozhodnutím prepustiť Nagelsmanna, ktorý pred odchodom prehral len tri z 37 odohraných zápasov:

"Urobil by som to znova, pretože to bolo nevyhnutné. Thomas Tuchel skutočne odviedol skvelú prácu. Veci sa zlepšia, to som si istý."

Bayern čaká záverečný duel prebiehajúcej sezóny v Kolíne nad Rýnom, Dortmund sa doma stretne s Mainzom.

Lipsko vyhralo štvrtý duel v sérii a obsadí tretiu priečku. Bayern pritom zdolalo v Allianz Aréne prvýkrát v histórii.

Domáci sa ujali vedenia v 25. minúte po zásahu Sergea Gnabryho, no v 65. minúte sa postaral o vyrovnanie Konrad Laimer.

Hostia napokon obrátili stav po dvoch jedenástkach zo 76. a 86. minúty. "Bayern nebol o nič lepší ako my. Bavilo ma, s akou energiou sme dnes hrali a že toľko hráčov chcelo dať gól.

Prvý zásah nás nasmeroval k víťazstvu. Táto sezóna bola dlhá, ale v najbližších týždňoch zo seba chceme vydať všetko," uviedol tréner Lipska Marco Rose.