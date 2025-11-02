Bayern zostáva napriek turbulentným časom finančne silný. Zaznamenal rekordný obrat

Futbalisti Bayernu Mníchov.
Futbalisti Bayernu Mníchov. (Autor: TASR/AP)
2. nov 2025
MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zaznamenal v uplynulej sezóne rekordný obrat vo výške 978,3 milióna eur.

Oproti predchádzajúcemu meranému obdobiu je to nárast o 2,8 %.

„FC Bayern zostáva finančne silný v súlade s jeho športovými ambíciami a jednotný v tímovom duchu.

Napriek turbulentným časom a prestupovým čiastkam, ktoré trhajú rekordy, dosiahli sme opäť rekordné príjmy a pripísali si solídny zisk,“ uviedol podľa DPA generálny riaditeľ bavorského veľkoklubu Jan-Christian Dreesen.

Čistý zisk Bayernu dosiahol 27,1 milióna eur, čo je síce pokles zo 43,1 milióna spred roka, no Dreesen to vysvetlil výraznými investíciami.

