Bayern zostáva napriek turbulentným časom finančne silný. Zaznamenal rekordný obrat

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zaznamenal v uplynulej sezóne rekordný obrat vo výške 978,3 milióna eur.
Oproti predchádzajúcemu meranému obdobiu je to nárast o 2,8 %.
„FC Bayern zostáva finančne silný v súlade s jeho športovými ambíciami a jednotný v tímovom duchu.
Napriek turbulentným časom a prestupovým čiastkam, ktoré trhajú rekordy, dosiahli sme opäť rekordné príjmy a pripísali si solídny zisk,“ uviedol podľa DPA generálny riaditeľ bavorského veľkoklubu Jan-Christian Dreesen.
Čistý zisk Bayernu dosiahol 27,1 milióna eur, čo je síce pokles zo 43,1 milióna spred roka, no Dreesen to vysvetlil výraznými investíciami.