V lete príde určite. Bayern sa snaží urýchliť príchod španielskeho útočníka

MNÍCHOV. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov už skôr podpísal zmluvu so španielskym krídelníkom Bryanom Zaragozom, ktorý by mal do Bavorska prišiel v lete 2024.

Keďže v klube majú problémy so zraneniami útočníkov (Serge Gnabry aj Kingsley Coman), snažia sa o príchod 22-ročného mladíka ešte pred týmto termínom.

"Do Bayernu určite príde v lete. Rokujeme však o tom, či by nemohol prísť do Mníchova skôr. Ide o rokovanie troch strán, takže v najbližších dňoch uvidíme, ako to dopadne," informoval športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund.