Der Klassiker má termíny. Bayern a Dortmund otvoria sezónu na domácom ihrisku

Obhajca titulu vo futbalovej Bundeslige Bayern Mníchov sa s úradujúcim vicemajstrom Borussiou Dortmund stretne v novej sezóne v 8. a 25. kole. Kompletný harmonogram sezóny zverejnila nemecká najvyššia súťaž vo štvrtok.
Bavorský veľkoklub nastúpi proti vestfálskemu klubu prvýkrát medzi 30. októbrom a 1. novembrom. Odveta je na programe medzi 5. a 7. marcom.
Obe mužstvá otvoria sezónu tradičným superpohárom, o trofej Franza Beckenbauera sa bude hrať 22. augusta.
Liga odštartuje o týždeň neskôr, Bayern nastúpi 28. augusta doma proti Stuttgartu, Dortmund na úvod privíta Hamburg.
Z nováčikov sa Schalke predstaví v Augsburgu, Paderborn v Mainzi a Elversberg bude hostiť Leverkusen.
V poradí 64. ročník Bundesligy bude mať zimnú prestávku medzi 21. decembrom a 7. januárom. Záverečný hrací deň je na programe 22. mája. Informovala DPA.