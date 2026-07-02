Der Klassiker má termíny. Bayern a Dortmund otvoria sezónu na domácom ihrisku

Harry Kane z Bayernu, uprostred, počas bundesligového futbalového zápasu medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund v Mníchove.
Harry Kane z Bayernu, uprostred, počas bundesligového futbalového zápasu medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund v Mníchove. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. júl 2026 o 14:17
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Obe mužstvá otvoria sezónu tradičným superpohárom.

Obhajca titulu vo futbalovej Bundeslige Bayern Mníchov sa s úradujúcim vicemajstrom Borussiou Dortmund stretne v novej sezóne v 8. a 25. kole. Kompletný harmonogram sezóny zverejnila nemecká najvyššia súťaž vo štvrtok.

Bavorský veľkoklub nastúpi proti vestfálskemu klubu prvýkrát medzi 30. októbrom a 1. novembrom. Odveta je na programe medzi 5. a 7. marcom.

Obe mužstvá otvoria sezónu tradičným superpohárom, o trofej Franza Beckenbauera sa bude hrať 22. augusta.

Liga odštartuje o týždeň neskôr, Bayern nastúpi 28. augusta doma proti Stuttgartu, Dortmund na úvod privíta Hamburg.

Z nováčikov sa Schalke predstaví v Augsburgu, Paderborn v Mainzi a Elversberg bude hostiť Leverkusen.

V poradí 64. ročník Bundesligy bude mať zimnú prestávku medzi 21. decembrom a 7. januárom. Záverečný hrací deň je na programe 22. mája. Informovala DPA.

Bundesliga

    Harry Kane z Bayernu, uprostred, počas bundesligového futbalového zápasu medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund v Mníchove.
    Harry Kane z Bayernu, uprostred, počas bundesligového futbalového zápasu medzi Bayernom Mníchov a Borussiou Dortmund v Mníchove.
    Der Klassiker má termíny. Bayern a Dortmund otvoria sezónu na domácom ihrisku
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