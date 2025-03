Neúnavný Slovák pokoril giganta: Vyšlo to geniálne. Čuduj sa svet, kričal komentátor

Bero vtrhol do šestnástky prevzal loptu pravačkou a vystrelil ľavačkou.

„Veľké veci sa dejú v Allianz Aréne a gól dáva Matúš Bero? Vyšlo to geniálne. Čuduj sa svet, ale Bochum vyhráva na Bayerne 3:2,“ dodal komentátor Nova Sport.

„Toto víťazstvo si dnes musíme užiť ako tím. VfL Bochum naposledy vyhral v Mníchove v roku 1991, keď väčšina nášho tímu ešte nebola ani na svete. Samozrejme, že je to výnimočné,“ priznal brankár Bochumu Timo Horn.

Podľa čísel neočaril

„Keď vyhráte v Mníchove 3:2, ste prirodzene šťastní. Bolo to cítiť aj v šatni. Bayern mal veľa veľkých šancí a mohol sa dostať do väčšieho vedenia. Ale bolo tam niekoľko scén, ktoré boli pre nás rozhodujúce - nevyužitá penalta, vyrovnávajúci gól a vylúčenie. To nám vrátilo vieru,“ opisoval tréner Dieter Hecking.

Bayern stále vedie bundesligu, pred Leverkusenom má náskok ôsmich bodov. Bochum urputne bojuje o záchranu a je tretí od konca. Predposledný Kiel má o tri body menej.