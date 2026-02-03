Češka si oblečie dres úradujúceho šampióna Ligy majsteriek. Chytala už za úhlavného rivala

Brankárka českej futbalovej reprezentácie Barbora Votíková bude do konca sezóny hosťovať zo Slavie v londýnskom Arsenale, ktorý je úradujúcim šampiónom Ligy majsteriek. Oba kluby o tom informovali na svojich weboch.
Votíková si vyskúša tretí zahraničný angažmán. V roku 2021 zamierila do Paríža St. Germain a pred svojím predvlaňajším návratom do Edenu chytala ešte za Tottenham, úhlavného rivala Arsenalu.
"Arsenal je jeden z najväčších klubov sveta so skvelými hráčkami a fanúšikmi. Pre mňa je veľká česť, že tu môžem byť. Je to splnený sen a už sa neviem dočkať, kedy to začne, "povedala Votíková pre klubový web londýnskeho celku.
"Máme radosť, že sme získali takto skúsenú brankárku, ktorá zvýši konkurenciu. Barbora si vyskúšala európske súťaže aj anglickú ligu, pred druhou polovicou sezóny je to skvelá posila, "uviedla trénerka Renée Slegersová.
Arsenal je v anglickej najvyššej súťaži na štvrtom mieste, v Lige majstrov je v osemfinále. Votíková bude o miesto v zostave bojovať s brankárskou jednotkou a oporou holandskej reprezentácie Daphne van Domselaarovou, ktorá sa vracia po zranení.
Zároveň aj Nemkou Anneke Borbeovu. Debutovať môže v nedeľu v ligovom stretnutí so suverénnym lídrom tabuľky Manchestrom City.