Obrovská radosť Košíc. Proti Bystrici hrali v oslabení, rozhodli v závere

Marek Bažík, tréner Banskej Bystrice: „Budem sa snažiť byť stručný. Krutý zápas podľa môjho názoru. Poviem otvorene, že bol jeden z našich lepších v tejto jesennej časti. Aj do stavu, keď to bolo na ihrisku jedenásť na jedenásť sme boli lepším mužstvom. Bohužiaľ, trošku na nás spadla deka, to treba priznať. Dostali sme góly z prvých dvoch štandardiek, ale i napriek tomu si myslím, že sme sa oklepali a ďalej sme hrali smerom do ofenzívy aktívne. A nepamätám si, či už to bolo v prípravnom období alebo teraz v ligovej časti, že by sme mali v zápase toľko šancí. Zápas sme mohli zatvoriť skôr, ale bohužiaľ na to sa nehrá. Ja chlapcom nemám čo vyčítať. Proste, keď to na vás spadne, tak to potom takto vyzerá, ale aj oni dali dnes do toho sto percent a musíme ísť ďalej.“

Roman Skuhravý, tréner Košíc: „Užívam si to, že po trojmesačných prázdninách môžem takto na tlačovej konferencii sedieť po víťaznom zápase. Pretože pre akéhokoľvek trénera pred vstupom do nového klubu je podpora výsledkom veľmi dôležitá. Dnes bol výsledok dôležitejší než predvedená hra. Bola to po vylúčení nášho hráča ruská ruleta akým spôsobom tento zápas povedieme. Bude trošku dlhšie trvať pokým sa dostaneme k tomu, čo chceme hrať. Musím však pochváliť hráčov za tento zápas. Nebolo to dnes o mne, ale o nich ako z toho ťažkého priebehu napokon vyšli. Mrzia ma dva inkasované góly, najmä ten prvý ešte aj s červenou kartou, ktorý vychádzal z nekoncentrácie. To, že sme o desiatich dali dva góly svedčí o charaktere hráčov a to je pre mňa teraz najdôležitejšie. Ak máte v tíme charakter, môžete sa učiť, zlepšovať a robiť radosť fanúšikom. Dnes sa mi potvrdilo to, prečo som vzal angažmán v Košiciach. Košice majú fanúšikov a ja som fanúšikov chcel.“