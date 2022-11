Bale je v nominácii. Nie je stopercentne fit, vraví tréner

CARDIFF. Gareth Bale je lídrom 26-člennej nominácie Walesu na futbalové MS v Katare.

Ako kapitán priviedol svoj tím na svetový šampionát prvýkrát od roku 1958, no podľa trénera Roba Pagea nie je isté, že bude schopný nastúpiť na tri zápasy základnej skupiny v priebehu deviatich dní. V tíme zámorskej MLS Los Angeles FC ho prenasledovali zranenia.

"Momentálne nie je stopercentne fit," povedal Page na adresu 33-ročného krídelníka.

"Odohral toľko minút, koľko by sme chceli? Pravdepodobne nie. Ale to ma neznepokojuje. Vždy, keď si oblečie waleský dres, ukáže svoju silu. Som presvedčený, že v Katare sa mu bude dariť a bude si to užívať. Už svojou prítomnosťou má svoj vplyv na každý zápas."