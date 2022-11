MS vo futbale 2022: Nemci idú do Kataru s tínedžerom, ale bez Reusa či Hummelsa (prehľad)

V nominácii Nemecka figuruje iba 17-ročný útočník Youssoufa Moukoko. Tréner Hansi Flick ho zaradil do 26-člennej nominácie na šampionát, do ktorej sa nezmestili jeho spoluhráči z Borussie Dortmund Marco Reus a Mats Hummels.

Pred Hummelsom dostal prednosť 20-ročný obranca Armel Bella-Kotchap zo Southamptonu. Do nominácie sa nedostal ani Robin Gosens z milánskeho Interu. Naopak, po piatich rokoch sa vracia do národného tímu Mario Götze z Eintrachtu Frankfurt.

"Mrzí nás, že nebude môcť hrať v Katare, pretože jeho kvalita by sa nám zišla. Museli sme však urobiť rozhodnutie, či riskovať alebo nie," vysvetlil Flick.

Pre problémy s členkom nemohol štartovať ani na MS 2014, kde Nemci získali titul a zranenie slabín ho vyradilo z účasti na ME 2016. Neštartoval ani na vlaňajších ME pre únavu z náročnej sezóny.

Tridsaťtriročný Reus musí vynechať ďalší šampionát, keďže sa nestihol dať stopercentne do poriadku po septembrovom zranení členka. Kapitán Dortmundu síce stihol odvtedy nastúpiť na dva zápasy, ale minulý víkend sa opätovne sťažoval na bolesti.

Nemci odohrajú prvý duel v základnej E-skupine 23. novembra proti Japonsku, potom sa stretnú so Španielskom a Kostarikou.

Dvadsaťdeväťročný útočník Interu Miláno sa do nej dostal napriek tomu, že si stále nedoliečil zranenie a tréner Roberto Martinez očakáva, že tímu pomôže až po zápasoch základnej skupiny.

Martinez kvôli neistému stavu Lukakua povolal do tímu aj tretieho stredného útočníka Loïsa Opendu, ktorý má na konte zatiaľ len štyri štarty v národnom tíme. V kádri figuruje aj Michy Batshuayi.

"Majstrovstvá majú dve veľmi rozdielne fázy. Prvá je skupinová a tá je jediná, na ktorú sa môžeme pripraviť, a druhá je vyraďovacia, čo sú nové majstrovstvá. Po zdravotnej stránke si myslíme, že Romelu Lukaku môže zasiahnuť do tej druhej," povedal Martinez.

Lukaku odohral v prebiehajúcej sezóne za Inter len päť zápasov a dal dva góly. Pred najnovším zranením ho na dva mesiace vyradili problémy so zadným stehenným svalom.

Belgický rekordér so 68 gólmi je podľa trénera stále zdravotne nespôsobilý hrať po tom, čo si pred dvoma týždňami zranil ľavé stehno.

Gareth Bale je lídrom 26-člennej nominácie Walesu. Ako kapitán priviedol svoj tím na svetový šampionát prvýkrát od roku 1958, no podľa trénera Roba Pagea nie je isté, že bude schopný nastúpiť na tri zápasy základnej skupiny v priebehu deviatich dní.

"Odohral toľko minút, koľko by sme chceli? Pravdepodobne nie. Ale to ma neznepokojuje. Vždy, keď si oblečie waleský dres, ukáže svoju silu. Som presvedčený, že v Katare sa mu bude dariť a bude si to užívať. Už svojou prítomnosťou má svoj vplyv na každý zápas."

Bale cez víkend pomohol Los Angeles triumfovať v zámorskej MLS. Vo finále play off proti Philadelphii Union nastúpil ako striedajúci hráč v predĺžení a vo ôsmej minúte nadstavenia v ňom vyrovnal na 3:3. Jeho tím potom uspel v rozstrele.

Wales odštartuje svoje účinkovanie na MS 21. novembra proti USA, potom nastúpi v B-skupine proti Iránu a Anglicku. "O tom, či bude Bale schopný nastúpiť na tri zápasy v krátkom slede, rozhodneme neskôr. Teraz to nevieme," pripustil Page.

Trénera Walesu trápia aj zdravotné problémy stredopoliara Joea Allena. Ten nehrá pre zranenie nohy od septembra.

"Volal som mu pred niekoľkými dňami a potvrdil som mu, že bude v nominácii. Ak bude fit, bude hrať, pretože má veľký podiel na tom, čo sme dosiahli," vysvetlil Page.