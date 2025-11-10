VIDEO: Finále v snehovej búrke prinieslo nádherné nožničky. S lopatami pomáhali aj samotní hráči

OTTAWA. Atlético Ottawa sa stalo po prvý raz v histórii majstrom kanadskej Premier League.
Vo finále odohranom v zasneženej Ottawe zdolalo obhajcu titulu Cavalry FC 2:1 po predĺžení. Hrdinom večera sa stal David Rodriguez, ktorý strelil oba góly svojho tímu.
Finále prinieslo poriadne zimnú atmosféru. Silné sneženie spôsobilo oneskorenie úvodného výkopu a počas celého zápasu museli pracovníci štadióna TD Place opakovane odstraňovať sneh z ihriska pomocou fukárov a lopát.
Miestami im pomáhali aj samotní hráči. Fanúšikov organizátori upozorňovali, aby sa zdržali hádzania snehových gúľ na ihrisko.
Cavalry FC sa dostalo do vedenia v 32. minúte po premenenej penalte Frasera Airda.
O niekoľko minút neskôr však David Rodriguez vyrovnal nádhernými nožničkami a postaral sa o jeden z najkrajších momentov sezóny.
Po riadnom hracom čase, ktorý sťažovali nánosy snehu a klzký terén, sa muselo ihrisko takmer hodinu čistiť, aby bolo možné odohrať predĺženie.
Rozhodujúci moment prišiel v 106. minúte. Manny Aparicio poslal dlhú prihrávku za obranu a Rodriguez lobom prekonal brankára Marca Carducciho. Cavalry sa v závere snažilo o vyrovnanie, no obrana Ottawy odolala.
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC
Po záverečnom hvizde prepukla na tribúnach, napriek treskúcej zime, obrovská radosť.
„Toto je zápas, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal Rodriguez v rozhovore pre kanadskú televíziu CBC.
„Tento večer patril mne. Som šťastný pre trénerov, pre spoluhráčov… Je to neuveriteľné.“
Atlético Ottawa sa vo finále predstavilo len druhýkrát – prvý raz v roku 2022, keď podľahlo Forge FC z Hamiltonu.
Cavalry FC, ktorý vlani získal titul, nedokázal triumf zopakovať.