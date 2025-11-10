VIDEO: Finále v snehovej búrke prinieslo nádherné nožničky. S lopatami pomáhali aj samotní hráči

Fotka zo zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Fotogaléria (19)
Fotka zo zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
10. nov 2025
Fanúšikov organizátori upozorňovali, aby sa zdržali hádzania snehových gúľ na ihrisko.

OTTAWA. Atlético Ottawa sa stalo po prvý raz v histórii majstrom kanadskej Premier League.

Vo finále odohranom v zasneženej Ottawe zdolalo obhajcu titulu Cavalry FC 2:1 po predĺžení. Hrdinom večera sa stal David Rodriguez, ktorý strelil oba góly svojho tímu.

Finále prinieslo poriadne zimnú atmosféru. Silné sneženie spôsobilo oneskorenie úvodného výkopu a počas celého zápasu museli pracovníci štadióna TD Place opakovane odstraňovať sneh z ihriska pomocou fukárov a lopát.

Miestami im pomáhali aj samotní hráči. Fanúšikov organizátori upozorňovali, aby sa zdržali hádzania snehových gúľ na ihrisko.

Brankár Ottawy Nathan Ingham pomáha odhŕňať sneh.
Brankár Ottawy Nathan Ingham pomáha odhŕňať sneh. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Cavalry FC sa dostalo do vedenia v 32. minúte po premenenej penalte Frasera Airda.

O niekoľko minút neskôr však David Rodriguez vyrovnal nádhernými nožničkami a postaral sa o jeden z najkrajších momentov sezóny.

Fotka z finálového zápasu medzi Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Fotka z finálového zápasu medzi Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Fotka z finálového zápasu medzi Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Fotka z finálového zápasu medzi Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Po riadnom hracom čase, ktorý sťažovali nánosy snehu a klzký terén, sa muselo ihrisko takmer hodinu čistiť, aby bolo možné odohrať predĺženie.

Rozhodujúci moment prišiel v 106. minúte. Manny Aparicio poslal dlhú prihrávku za obranu a Rodriguez lobom prekonal brankára Marca Carducciho. Cavalry sa v závere snažilo o vyrovnanie, no obrana Ottawy odolala.

VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC

Po záverečnom hvizde prepukla na tribúnach, napriek treskúcej zime, obrovská radosť.

„Toto je zápas, na ktorý nikdy nezabudnem,“ povedal Rodriguez v rozhovore pre kanadskú televíziu CBC.

„Tento večer patril mne. Som šťastný pre trénerov, pre spoluhráčov… Je to neuveriteľné.“

Atlético Ottawa sa vo finále predstavilo len druhýkrát – prvý raz v roku 2022, keď podľahlo Forge FC z Hamiltonu.

Cavalry FC, ktorý vlani získal titul, nedokázal triumf zopakovať.

Fotka zo zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC.
Fotka zo zápasu Atlético Ottawa - Cavalry FC.
