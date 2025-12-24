Dôveru má aj po 14 rokoch. Atlético chce predĺžiť trénerovi zmluvu aj na ďalšie roky

Klub je presvedčený, že Simeone zostáva správnou voľbou pre ďalší rozvoj klubu.

Vedenie španielskeho futbalového klubu Atlético Madrid podľa denníka Marca zvažuje predĺženie zmluvy s trénerom Diegom Simeonem.

Päťdesiatpäťročný kormidelník má pritom s „Los Colchoneros“ platný kontrakt do leta 2027.

Podľa zdroja formálne rokovania s argentínskym koučom ešte nezačali, ale klub je presvedčený, že Simeone zostáva správnou voľbou pre ďalší rozvoj klubu.

Simeone vedie Madridčanov od decembra 2011. Počas tohto obdobia ho doviedol k dvom titulom v domácej La Lige, dvom trofejam v Európskej lige, jednému triumfu v Španielskom pohári i Superpohári.

Dvakrát si jeho tím zahral aj finále Ligy majstrov, no trofej nezískal.

Atléticu patrí po 18 zápasoch La Ligy priebežné 3. miesto v tabuľke s 37 bodmi a na vedúcu Barcelonu stráca 9 bodov. V tíme hrá aj slovenský obranca Dávid Hancko.

