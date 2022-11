Trenčania zmazali manko, potom však prepadli. V mládežníckej Lige majstrov končia

Mládežnícka Liga majstrov - 2. kolo, odveta

/prvý zápas 0:2, Panathinaikos postúpil do play off o osemfinále/

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín nepostúpili do play off o vyraďovaciu fázu mládežníckej Ligy majstrov.

Mužstvo do 19 rokov v stredu podľahlo doma gréckemu Panathinaikosu 3:4 po prehre 0:2 na pôde súpera.