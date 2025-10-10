FA potrestala Arsenal pokutou viac ako pol milióna eur. Nedodal Manchestru United vstupenky

Tréner Arsenalu Mikel Arteta reaguje v zápase 7. kola anglickej Premier League FC Arsenal - West Ham United.
Tréner Arsenalu Mikel Arteta reaguje v zápase 7. kola anglickej Premier League FC Arsenal - West Ham United.
10. okt 2025
Londýnsky klub sa odvolal na bezpečnostné obavy.

LONDÝN. Anglická futbalová asociácia (FA) potrestala londýnsky Arsenal pokutou vo výške približne 575.000 eur za to, že v minulej sezóne nedodal potrebný počet vstupeniek priaznivcom Manchestru United v 3. kole Pohára FA.

Podľa pravidiel FA majú domáce tímy vyhradiť minimálne 15 percent z kapacity štadióna svojmu súperovi.

Arsenal zaplatí pokutu v prípade, ak nedokáže potvrdiť, či dokáže v tomto ročníku splniť stanovenú kvótu na stretnutia v FA Cupe.

Podnet na prešetrenie bol podaný už v decembri 2024, londýnsky klub sa odvolal na bezpečnostné obavy, pre ktoré nedokázal poskytnúť určený počet vstupeniek. Informáciu priniesla agentúra DPA.

