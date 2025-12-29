Arsenal je podľa Artetu pripravený získať posily, hodili by sa najmä do obrany

Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta povedal, že Arsenal je pripravený sa „aktívne zamerať“ na získanie nových posíl v zimnom prestupovom období.
Londýnsky klub má momentálne problémy prevažne v obrane, kde absentujú štyria hráči.
„Kanonierom“ chýbali v sobotnom zápase Premier League proti Brightonu (2:1) obrancovia Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Ben White a Cristhian Mosquera. Od začiatku sezóny absentuje aj útočník Kai Havertz.
„Musíme sa na prestupové okno aktívne pozerať a či už niekoho dokážeme získať alebo nie, to je iný príbeh. Ale našou úlohou je byť vždy veľmi dobre pripravení, pretože sa môže niečo stať, takže dúfajme, že to bude veľmi pozitívne,“ uviedol Arteta podľa DPA.
Španielsky kouč pripomenul, že iné kluby majú k dispozícii 24 až 25 hráčov. „Aj keď sme mali viac zranení, ako sme očakávali a niektorým z nich sa nedalo vyhnúť, chceme byť lepší a vieme, aká dôležitá bude dostupnosť hráčov v tejto sezóne,“ dodal 43-ročný kormidelník.
Jeho zverenci sú momentálne na čele Premier League s dvojbodovým náskokom pred Manchestrom City.