Chce, aby zostal. Tréner Liverpoolu vyzval superhviezdu, aby predĺžila zmluvu

A špekulácie naznačujú, že možným cieľom pre egyptskú superhviezdu by mohla byť najvyššia súťaže v Saudskej Arábii.

Tridsaťdvaročný Salah je v tejto sezóne vo vynikajúcej forme, no jeho zmluva sa končí v júni.

Egyptskému útočníkovi tiež poradil, aby sa vyhol lukratívnemu prestupu do Saudskej Arábie.

LONDÝN. Holandský tréner Arne Slot z anglického futbalového klubu FC Liverpoolu vyzval Mohameda Salaha, aby predĺžil svoju zmluvu s "The Reds".

Je dosť starý a múdry na to, urobil toľko múdrych vecí vo svojej kariére, že urobí správne rozhodnutie pre seba a dúfajme, že aj pre nás," povedal Slot.

"Chceme, aby predĺžil, samozrejme. To je jasné, ale nie som prekvapený, že Saudská Arábia ho chce, nie som prekvapený, ak ho chcú aj iné krajiny.

Tréner Slot v piatok zopakoval, že klub si chce udržať svojho elitného útočníka, ktorý je súčasťou "The Reds" od roku 2017.

"Určite, pretože ak splní všetky správne kritériá, aj pre nás, radi by sme ho mali. Cítime sa ako jedno s Egypťanmi, s našou kultúrou aj históriou," odpovedal.

Odkazujúc na saudskoarabské prepojenie Holanďan dodal: "Už dlho to robí dlho, aj bez mojich rád. Takže aj bez mojich rád isto bude robiť to najlepšie pre jeho kariéru. Ale moja rada by bola taká, aby zostal."

Bez zmluvy budú po sezóne v FC "Liverpool aj kapitán Virgil van Dijk a obranca Trent Alexander-Arnold, čo lídrom Premier League spôsobuje vrásky na čele.

Slot pred víkendovým súbojom proti Bournemouthu uviedol, že "by bolo smiešne", keby so svojimi hráčmi nehovoril o budúcnosti, ale odmietol sa vyjadriť k pokroku v rokovaniach o ich zmluvách.

