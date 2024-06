Argentína chce obhájiť titul, kto ju zastaví? Štartuje 48. ročník Copa America

USA budú prestížny futbalový turnaj hostiť druhýkrát, do štvrťfinále postúpia dva najlepšia tímy zo štyroch štvorčlenných skupín.

Argentína môže napodobniť Španielsko

Argentínčania s Lionelom Messim môžu napodobniť Španielsko, ktoré doposiaľ ako jediné triumfovalo na troch vrcholných futbalových podujatiach za sebou. Španielom sa to podarilo na ME 2008, MS 2010 a ME 2012.