Jihoamerický celek bude chtít zapomenout na poslední tři nepovedená vystoupení v rámci Her, když do Londýna se vůbec neprobojoval a v Riu a Tokiu skončil hned ve skupinové fázi. Přitom předtím to bylo o mnoho lepší, neboť v Aténách a Pekingu vybojovala Argentina zlaté medaile.V přípravě se týmu dařilo tak napůl. V březnu porazil Mexiko 4:2, aby pak se stejným soupeřem padl 0:3. V červnu pas sice Argentinci dvakrát zdolali Paraguay po výsledcích 4:0 a 2:0, nicméně generálka na Hry dopadla neslavně po porážce 0:1 s Guineou.