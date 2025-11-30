Fanúšikovia West Hamu smútia. Zomrel slávny kapitán, ktorý bol symbolom klubu

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a tréner Billy Bonds. Väčšinu svojej kariéry pôsobil v anglickom klube West Ham United.
Ako hráč odohral za "kladivárov" 21 sezón, dvakrát s klubom vybojoval FA Cup. Po konci hráčskej kariéry prešiel na trénerskú stoličku, najskôr pôsobil pri mládežníckych tímoch londýnskeho klubu.
V rokoch 1990-1994 koučoval A-tím, s ktorým sa mu podarilo prebojovať do Premier League. Informovala agentúra DPA.
"Je to smutný deň pre všetkých. Všetka naša sústrasť smeruje jeho rodine. Pravdepodobne zostane v pamäti ako najväčšia legenda West Hamu – najlepší kapitán, akého kedy klub mal," povedal pre BBC Jarrod Bowen.
"Billy Bonds bol manažérom, keď som ako dieťa podpisoval zmluvu. Bol ku mne veľmi láskavý. Jeho meno bolo synonymom klubu. Stelesňoval všetko, čo je na West Hame dobré," dodal bývalý hráč klubu Joe Cole.