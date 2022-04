Rüdiger nemá núdzu o ponuky. Tuchel sa k jeho odchodu vyjadril jasne

Dvadsaťdeväťročný zadák pôsobil v tíme "The Blues" päť rokov. Do Londýna prišiel v roku 2017 z AS Rím.

"Vieme, že médiá riešia túto situáciu. Tá je taká, že chce odísť. Je to jeho rozhodnutie, informoval ma o ňom v súkromnom rozhovore.

Klub aj ja sme urobili všetko, ale už máme kvôli sankciách zviazané ruky a nemôžeme si nič dovoliť. Ak by neboli sankcie, aspoň by sme to skúsili, teraz už nič nezmôžeme.

Neberieme to osobne, je to jeho rozhodnutie. Je kľúčovou postavou našej hry a tak to aj zostane do konca sezóny.

Je je to frustrujúce, bude nám chýbať, v kabíne nám dodával odvahu," povedal Tuchel v nedeľu po výhre 1:0 nad West Hamom United. Rüdiger pre zranenie nenastúpil. Informovala agentúra AFP.