Doplatil na prestup do Realu Madrid. Tuchel vynechal Angličana z nominácie

LONDÝN. V nominácii futbalovej reprezentácie Anglicka pre septembrové kvalifikačné duely na MS nie je Trent Alexander-Arnold.
Premiéru v najcennejšom drese môžu naopak zažiť Elliot Anderson z Nottinghamu Forest či Djed Spence z Tottenhamu Hotspur.
Obranca Alexander-Arnold v lete odišiel z rodného Liverpoolu do Realu Madrid. V uplynulom kole La Ligy nastúpil na zápas proti Oviedu z lavičky až v závere stretnutia.
V úvodnom dueli hral do 68. minúty. Na jeho pozícii by mohol v drese Albionu nastúpiť práve Spence, v strede poľa zas Anderson.
Okrem stredopoliara Nottinghamu je v nominácii aj 35-ročný Jordan Henderson, ktorý po pôsobení v Ajaxe Amsterdam posilnil Brentford.
V nominácii sú opäť aj útočník Marcus Rashford a ďalší stredopoliar Adam Wharton. Naopak chýbajú skúsený Kyle Walker, Ivan Toney či nová posila Evertonu Jack Grealish.
Pre zranenia nie sú v nominácii Bukayo Saka, Cole Palmer a Levi Colwill. Anglicko sa v septembri prvýkrát od roku 2005 predstaví na štadióne Villa Park, kde ich čaká duel proti Andorre (6.9).
O tri dni neskôr si zmerajú sily so Srbskom v Belehrade, finalisti minuloročných ME sú na čele päťčlennej K-skupiny s 9 bodmi.