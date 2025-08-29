Doplatil na prestup do Realu Madrid. Tuchel vynechal Angličana z nominácie

Trent Alexander-Arnold v reprezentačnom drese.
Trent Alexander-Arnold v reprezentačnom drese. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2025 o 14:24
ShareTweet0

Premiéru v najcennejšom drese môžu naopak zažiť Elliot Anderson z Nottinghamu Forest či Djed Spence z Tottenhamu Hotspur.

LONDÝN. V nominácii futbalovej reprezentácie Anglicka pre septembrové kvalifikačné duely na MS nie je Trent Alexander-Arnold.

Premiéru v najcennejšom drese môžu naopak zažiť Elliot Anderson z Nottinghamu Forest či Djed Spence z Tottenhamu Hotspur.

Obranca Alexander-Arnold v lete odišiel z rodného Liverpoolu do Realu Madrid. V uplynulom kole La Ligy nastúpil na zápas proti Oviedu z lavičky až v závere stretnutia.

V úvodnom dueli hral do 68. minúty. Na jeho pozícii by mohol v drese Albionu nastúpiť práve Spence, v strede poľa zas Anderson.

Okrem stredopoliara Nottinghamu je v nominácii aj 35-ročný Jordan Henderson, ktorý po pôsobení v Ajaxe Amsterdam posilnil Brentford.

V nominácii sú opäť aj útočník Marcus Rashford a ďalší stredopoliar Adam Wharton. Naopak chýbajú skúsený Kyle Walker, Ivan Toney či nová posila Evertonu Jack Grealish.

Pre zranenia nie sú v nominácii Bukayo Saka, Cole Palmer a Levi Colwill. Anglicko sa v septembri prvýkrát od roku 2005 predstaví na štadióne Villa Park, kde ich čaká duel proti Andorre (6.9).

O tri dni neskôr si zmerajú sily so Srbskom v Belehrade, finalisti minuloročných ME sú na čele päťčlennej K-skupiny s 9 bodmi.

Reprezentácie

Robert Lewandowski, archívna fotografia
Robert Lewandowski, archívna fotografia
Lewandowski získal späť kapitánsku pásku. Tréner Poľska ho po kauze nominoval
dnes 14:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Doplatil na prestup do Realu Madrid. Tuchel vynechal Angličana z nominácie