Di Mária sa pripravuje na novú kapitolu. Chce aj naďalej ostať pri futbale

„Chodím na kurz trénera. Robím to pre istotu," povedal Di Maria v rozhovore pre Clank Media, ktorý bol zverejnený v pondelok. „Od tridsiatky som sa začal na futbal pozerať inak a analyzovať ho."

„Začal som sa naň pozerať nielen zo strany hráča, ale aj ako ho môže vidieť tréner. Viem, že trénerská pozícia je oveľa ťažšia, pretože si vyžaduje oveľa viac času. Ako hráč len trénujete a idete domov."

„Keď odídem do dôchodku, chcel by som si chvíľu oddýchnuť a tráviť čas s rodinou, ale neskôr sa to možno podarí."

Di Maria, ktorý prišiel do Benficy minulý rok z talianskeho Juventusu, má s portugalským klubom zmluvu platnú do júna 2025.