Postecoglou sa chystá ukončiť ďalšie úmorné čakanie na trofej. Lesníkom chýba už 35 rokov

Ange Postecoglou.
Ange Postecoglou. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. sep 2025 o 08:12
Som víťazný typ, povedal austrálsky kouč.

LONDÝN. Austrálsky futbalový tréner Ange Postecoglou sa po príchode na lavičku Nottinghamu Forest netají smelými ambíciami.

S klubom anglickej Premier League chce získať cennú trofej, na ktorú „lesníci" čakajú už 35 rokov.

„Som víťazný typ. Uplynulá sezóna bola pre Nottingham veľmi úspešná, siedme miesto v lige bolo skvelé, no mám pocit, že vedenie klubu i fanúšikovia chcú ešte viac.

Myslím, že nás čaká vzrušujúce obdobie. Chcem získať pre Nottingham niektorú z cenných trofejí," uviedol pre britské médiá Postecoglou, ktorý v minulej sezóne priviedol Tottenham Hotspur k triumfu v Európskej lige UEFA.

Na poste kouča Nottinghamu nahradil odvolaného Portugalčana Nuna Espirita Santa. Postecoglou je tréner s 25-ročnými skúsenosťami v profesionálnom futbale.

Po úspešných sezónach v Austrálii a Japonsku sa stal kormidelníkom Celticu Glasgow. V prvej sezóne v Škótsku získal s tímom domáce double, v tej druhej dokonca treble.

    dnes 08:12
