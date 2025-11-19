Nórsky reprezentant dostal trest. Zdieľanie nevhodného videa označil za hlúpy vtip

Andreas Schjelderup.
Andreas Schjelderup. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. nov 2025 o 15:41
Hráč Benficy Lisabon sa k vine priznal.

KODAŇ. Nórsky futbalový reprezentant Andreas Schjelderup bol za zdieľanie sexuálneho videa s neplnoletými počas svojho predvlaňajšieho hosťovania v Nordsjaellande potrestaný štrnásťdňovým väzením s ročnou podmienkou.

Informovali o tom dánske médiá.

Hráč Benficy Lisabon sa k vine priznal, ospravedlnil sa a zdieľanie videa označil za hlúpy vtip.

Od súdu následne dostal o niečo nižší trest, keďže prokurátor pre dvadsaťjedenročného Schjelderupa požadoval dvadsaťdňové väzenie.

Schjelderup kvôli súdu neprišiel ani o posledné dva zápasy v kvalifikácii majstrovstiev sveta.

Minulý týždeň nastúpil na posledných 22 minút pri výhre 4:1 nad Estónskom, o tri dni neskôr sledoval z lavičky rovnaké víťazstvo mužstva v Taliansku, ktoré Nórsku definitívne zabezpečilo postup na šampionát.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026 - skupina I﻿

Reprezentácie

