Je hrdý, čo s klubom dosiahol, no prišiel jeho čas. Španielsky tréner opustí tím z Premier League

Španielsky futbalový tréner Andoni Iraola po skončení sezóny opustí lavičku Bournemouthu. Informovali o tom v utorok predstavitelia klubu anglickej Premier League.
Iraola sa svojej funkcie ujal v roku 2023 a v uplynulej sezóne priviedol Bournemouth k deviatemu miestu - historickému maximu medzi elitou.
„Bola to pre mňa obrovská česť trénovať AFC Bournemouth. Som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli,“ uviedol Iraola vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
Bournemouth stále živí šancu na účasť v európskych klubových súťažiach. Uplynulú sobotu sa postaral o veľké prekvapenie, keď zvíťazil na pôde lídra tabuľky Arsenalu Londýn 2:1.