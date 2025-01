Amorim objasnil svoj kritizovaný výrok o tíme United: Hovoril som to skôr sebe

"V prvom rade by som rád objasnil môj komentár. Hovoril som to skôr sebe ako hráčom, pretože predstavte si trénera, ktorý prevezme tím a prehrá sedem z prvých desiatich zápasov," uviedol Amorim na stredajšej tlačovej konferencii.

Portugalský kouč si myslí, že je lepšie byť úprimný. "Ak chcete, môžem si nahovárať a rozprávať rôzne veci, no hovorím to tak, ako som to videl. Povedal som to hráčom a povedal som to aj médiám.

Myslím si, že je dobré byť úprimný. Ak chcete, aby som hovoril iné veci, môžem to začať robiť, je to pre mňa jednoduchšie. Ale oni vedia, čo vidím. Ak ste na štadióne, rozumiete tomu. Priznajme si to a pracujme na tom," pokračoval Amorim podľa AP.

Niekdajší tréner Sportingu Lisabon si však priznal aj chybu: "Som mladý človek a občas chybujem. Tentokrát som potreboval rozprávať a možno to bola chyba. Keď idete na tlačovú konferenciu nervózny, poviete aj veci, ktoré by ste nemali. Nesľubujem, že to už neurobím, ale pokúsim sa zlepšiť."

Tímu z Manchestru sa v poslednom období obzvlášť nedarí na domácom stánku Old Trafford, keďže z uplynulých piatich domácich duelov prehral štyri. Doma sa predstaví aj vo štvrtkovom stretnutí Európskej ligy, v ktorom privíta škótsky Glasgow Rangers.

"Doma sme nervóznejší ako vonku. Keďže sme tu prehrali štyri z piatich zápasov, je to čoraz ťažšie. Potrebujeme dať prvý gól. Ak by sa to podarilo, zmenilo by to veci a doma by sme hrali lepšie," uzavrel Amorim. Po troch víťazstvách a troch remízach figurujú United na 7. mieste tabuľky EL, na vedúce Lazio strácajú štyri body.